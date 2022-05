Przymierzyłam kilkanaście sukni ślubnych z second-handu. Najtańsza kosztowała 24 złote

Ceny sukien ślubnych w salonach rozpoczynają się od 2 tys. złotych, a górny limit właściwie nie istnieje. Eksperci wskazują, że koszt kreacji to zazwyczaj ok. 10-15 proc. kosztów całej uroczystości, z kolei z ankiety przeprowadzonej przez serwis wedding.pl wynika, że średnia cena, jaką panny młode płacą w 2022 roku za sukienkę, wynosi dokładnie 4045 zł. Nieco tańszą alternatywą jest szycie sukni u krawcowej (to zazwyczaj koszt ok. 1,5 tys. do 2,5 tys. zł).