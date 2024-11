"Ja jestem przerażona". Mówi, kto wybrał Trumpa

Katarzyna Ankudowicz odniosła się do wyników wyborów w USA

- Jestem po prostu zdruzgotana faktem, że Donald Trump został prezydentem - mówi Katarzyna Ankudowicz. Aktorka wspomina również o "wadzie demokracji", odnosząc się do wykształcenia wyborców.

Przewaga głosów elektorskich była znacząca, zatem żadne wątpliwości nie wchodziły w grę. Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Fakt, iż po raz drugi będzie piastował to stanowisko, wzbudził euforię wśród Republikanów.

Nie wszyscy podzielają jednak ten optymizm. Do tego grona zalicza się Katarzyna Ankudowicz, która powiedziała szczerze, co sądzi o takim wyniku wyborów.

Katarzyna Ankudowicz upatruje wad w demokracji

– Jestem po prostu zdruzgotana faktem, że Donald Trump został prezydentem. Z mojej strony są duże obawy. No wystarczyło przecież posłuchać, co mówi raz czy drugi, że mówi za każdym razem co innego – powiedziała aktorka w rozmowie z redakcją Newseria Lifestyle.

Ankudowicz pokusiła się nawet o stwierdzenie, że wybór takiego człowieka na prezydenta pokazuje, iż demokracja ma wady.

– Nazywany jest "Teflonowym Donem", jest nie do zdarcia i jak się okazuje, jednak Amerykanie takiego prezydenta chcą. I to jest wada demokracji, że jednak po prostu decyduje demos (społeczeństwo, lud - przyp. red.), nie ludzie z wyższym wykształceniem. Oczywiście nie mam nic do ludzi z niższym wykształceniem, bo w każdej grupie społecznej są wartościowe osoby – dodała.

Ankudowicz przerażona relacjami Trump–Putin

Aktorka udzielając wywiadu, nie kryła swojego przerażenia.

– W debacie Kamala Harris – Donald Trump rywalka powiedziała mu, że udaje przyjaciela Putina, a ten zjadłby go na lunch, na brunch, czy jak to tam nazwała, i taka jest prawda. Tymczasem on się chwali, że to jest jego najlepszy kumpel, więc właściwie nie trzeba komentować. Ja jestem przerażona – wyznała Katarzyna Ankudowicz.

