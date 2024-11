Po zwycięstwie Trumpa odwołują randki. "4B" trenduje na TikToku

Donald Trump wygrał z Kamalą Harris i zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiele młodych kobiet w sieci wyraziło swoje zaniepokojenie wobec wyników wyborów. Część z nich w ramach protestu dodało nagranie na TikToku, informując, że nie będzie teraz chodzić na randki z mężczyznami. W środę 6 listopada 2024 roku wyszukiwanie frazy "4B" w Google'ach wzrosło o 450 proc. Ruch "4B" powstał w Korei Południowej, do czego odnosi się jego nazwa?

24-letnia McKenna mieszka w jednym z konserwatywnych stanów Ameryki. Jak przeczytamy na internetowej stronie "The Guardian", kobieta niedawno wróciła na aplikacje randkowe i miała zaplanowane dwa spotkania z poznanymi tam mężczyznami. Jednak po tym, jak Donald Trump wygrał wybory prezydenckie, McKenna postanowiła odwołać randki.

Koreanki protestowały też przeciwko wszechobecnym kamerom szpiegowskim, które służyły, głównie mężczyznom, do nagrywania kobiet w trakcie stosunku, czy np. podczas pobytu w publicznej toalecie, oczywiście bez ich zgody.

