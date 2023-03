Odpadła z "Magii nagości". Był zszokowany, gdy zobaczył jej stopy

Jak ważne są dla mężczyzn kobiece stopy? Okazuje się, że niektórzy przykładają do nich ogromne znaczenie. Udowodnił to jeden z bohaterów brytyjskiej edycji "Magii nagości", który po dostrzeżeniu tej części ciała u jednej z uczestniczek, postanowił wyeliminować ją z programu. Czy to aby na pewno wystarczający powód?