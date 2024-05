Odpoczywa na majówce. Spędza ją ze znanym dziennikarzem

Justyna Dobrosz-Oracz znana jest z bezkompromisowych wypowiedzi i odwagi do zadawania niewygodnych pytań. Jak przyznaje, poza sejmowym korytarzem jest wrażliwa i delikatna.

Przez ostatnie osiem lat pracowała dla "Gazety Wyborczej", wraz ze zmianami w Telewizji Polskiej powróciła do TVP. Wcześniej, w latach 2010-2016 prowadziła tam "Wiadomości". Prywatnie związana jest Pawłem Oraczem, z którym wzięła ślub w 2007 roku.

Ma na sobie wyrazisty, choć nieco bardziej subtelny niż zazwyczaj, makijaż. Do tego założyła beżowy, przylegający do ciała top, który zlewa się z kolorem jej skóry.

"Nasze gwiazdeczki"; "Wypoczywajcie, to się Wam należy, zbierajcie siły"; "Pięknie pani Justyno. Wspaniałej zabawy"; "Odpoczywać też potrafią ...bawcie się dobrze"; "Fajna ekipa, oby jakiś polityk was nie spotkał, bo będzie miał zły dzień" - czytamy w sekcji komentarzy pod opublikowanym zdjęciem.

Justyna Dobrosz-Oracz i Radmomir Wit pracują obecnie dla różnych stacji. Mimo to ich przyjaźń rozwija się w najlepsze. W końcu najlepiej rozumieją wzajemnie kulisy swojej pracy. Chętnie spędzają ze sobą czas również poza sejmowym korytarzem. Niedawno dziennikarz świętował z Justyną jej imieniny.

"Świetny duet", "Uśmiałam się do łez!", "Powinniście częściej takie filmiki" - pisali internauci.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl