Odpowiedziała na pytania fanów. Wyznała prawdę o byłym mężu

Anna Derbiszewska i Jakub Malinowki to uczestnicy 10. edycji lubianego programu "Rolnik szuka żony". Para tuż po programie przyznała, że marzą o założeniu rodziny. W maju na świat przyszedł ich syn Dariusz, którego celebrytka pokazała ostatnio w mediach społecznościowych. Uczestniczka kultowego programu TVP zdradziła fanom, że ciąża była dla niej wyjątkowym czasem.

Niedawno uczestniczka 10. edycji programu postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Opowiedziała także o byłym mężu. Okazuje się, że poprzedni partner Anny mocno ją zranił. Mężczyzna był obcokrajowcem i wykorzystał Annę, aby móc dostać się do Europy.

