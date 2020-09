WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 6 pandorabizuterialuksusowa bizuteriacharmsybransoletkibiżuteria dla kobiet 23 min. temu Odpowiedzialne podejście do biżuterii Biżuteria to nie tylko ozdoba i dodatek do ubrań. Biżuteria to element całości, który pozwala na to, by tworzyć siebie i swój wizerunek. To niezbędne dopełnienie, które pozwala nam być tym, kim jesteśmy. To pamiątki i wspomnienia równie ważne jak fotografie w albumie. To symbole, które pokazują, że przeszłość odcisnęła na nas swoje piętno, ukształtowała nas i ma dla nas ogromne znaczenie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Partnerem treści jest Pandora Twórcy biżuterii doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wkładają w swoją pracę całe serce i dbają o każdy szczegół wykonywanych produktów. Wszystko po to, by mogły spodobać się komuś i służyć jak najdłużej. Czy da się tak pracować i jednocześnie dbać o środowisko, surowce i ludzi? Pandora, czyli równowaga Firma Pandora od 1982 roku zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą nowoczesnej biżuterii. Wykonywana jest ona z wysokiej jakości materiałów i sprzedawana w ponad 100 krajach. materiały partnera (materiały partnera) Od początku swojej działalności Pandora dbała o równowagę między wysokiej jakości biżuterią a standardami etycznymi. Ciągle dąży do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko oraz klimat. Okazuje się, że jest to możliwe! W 2019 roku firma rozpoczęła współpracę z UNICEF. Zaprojektowała i wyprodukowała specjalną kolekcję biżuterii, z której zyski przeznacza na wsparcie programów edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży oraz kobiet na całym świecie. Pandora inwestuje w odnawialne źródła energii, które już w 2020 roku pokryją pełne zapotrzebowanie energetyczne w jej zakładach produkcyjnych w Tajlandii. Przystąpiła też do inicjatywy Science Based Targets, by wspierać procesy zapobiegające zmianom klimatu. Do 2025 roku zobligowała się do wyzerowania emisji związków węgla w całej swojej działalności – zarówno produkcyjnej, jak i sprzedażowej czy biurowej. materiały partnera (materiały partnera) Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z trwałości metali szlachetnych. Biżuteria z nich wykonana potrafi przecież cieszyć oko przez wiele lat, a nawet być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jej przetapianie i przerabianie nie umniejsza wartości materiału, z którego była wykonana. Pandora produkuje biżuterię z wykorzystaniem złota i srebra, które z powodzeniem mogą być poddawane recyklingowi z zachowaniem ich wysokiej jakości. Już w 2019 roku aż 71 proc. metali szlachetnych użytych przez Pandorę pochodziło z recyklingu. Do 2025 roku firma zobowiązała się do podniesienia tego poziomu do 100 proc. Kamienie wykorzystywane do produkcji biżuterii Pandora w 99,9 proc. są wykonane przez ludzi (cyrkonie, nanokryształy). Nie są to kamienie naturalne, więc są bezpieczne jeśli chodzi o środowisko, a do tego znacznie tańsze. Złoto, srebro oraz kamienie szlachetne nie należą do odnawialnych, więc takie podejście minimalizuje marnotrawstwo surowców. materiały partnera (materiały partnera) Pandora cieszy się powodzeniem i szacunkiem wśród klientów. Wysokiej jakości produkty i szeroki asortyment sprawiają, że jest marką numer 1 wśród firm biżuteryjnych na świecie. Kolczyki, pierścionki, naszyjniki, zawieszki i oczywiście bransoletki oraz charmsy są ręcznie wykańczane i zasługują na miano dzieł sztuki w wersji mini. 20-lecie bransoletki z charmsami Pandora Moments, czyli bransoletka z charmsami, miała swoją premiera w 2000 roku. Nieprzerwanie od 20 lat cieszy się ona szczególnym zainteresowaniem klientów. Zawieszki pozwalają na wyrażenie siebie, swoich pasji oraz służą upamiętnieniu niezwykłych momentów z życia. Właśnie dlatego są tak wyjątkowe, a bransoletki z charmsami całkowicie unikalne. Tym bardziej, że ręczne wykończenie sprawia, że nie ma dwóch jednakowych elementów biżuterii Pandora. materiały partnera (materiały partnera) Z okazji jubileuszu Pandora Moments firma przygotowała specjalną kolekcję charmsów. Jest to 12 bestsellerów z okolicznościowym grawerem. Dwudziestego dnia każdego miesiąca ma miejsce premiera kolejnego jubileuszowego charmsa. Nasza dusza kolekcjonerska z pewnością będzie usatysfakcjonowana, jeśli uda się zebrać je wszystkie! Partnerem treści jest Pandora Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze