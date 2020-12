WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 2 poradnik kupującegorajstopy oprac. Magdalena Tatar wczoraj (18:02) Odważ się! Podkolanówki, rajstopy, zakolanówki, pończochy... Najpopularniejsze rajstopy to te niemal niewidoczne - cieliste, cienkie i delikatne. Zimą najczęściej sięgasz po te grubsze - zwykle czarne. Co jeśli na jeden z tych rodzajów rajstop jest za zimno, a na drugi niemal nie możesz już patrzeć? Zmiana tego banalnego z pozoru dodatku może wywołać efekt "WOW" i to zachowując dobry styl. Share Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Wzorzyste rajstopy też można nosić z klasą... Źródło: Adobe Stock Niebanalne inspiracje, które zastąpią zwykłe rajstopy Efektowne rajstopy w stylu glamour lub pensjonarskie zakolanówki to ciekawa alternatywa dla klasycznych rajstop. To pomoże odmienić stylizacje, które już nam się znudziły. Jedną z popularnych inspiracji są rajstopy imitujące pończochy z pasem i podwiązkami lub modele z imitacją szwu z tyłu nogi. Pierwsza opcja dodaje seksapilu i idealnie nadaje się na randkę, a druga to klasyczny akcent, który doskonale sprawdzi się w formalnym stroju ze spódnicą ołówkową i szpilkami. Do klasycznej małej czarnej włóż niebanalne rajstopy... Kropka nad "i" w eleganckiej stylizacji to nie zawsze efektowna broszka, super buty czy kolorowa apaszka. Choć wzorzyste rajstopy kojarzą nam się źle (przede wszystkim z kiczem, efektem pogrubienia nóg i strojami małych dziewczynek), to są w tej kategorii modele, z którymi warto się zaprzyjaźnić... Jednym z nich jest urokliwy rodzaj rajstop w drobne kropki, serduszka albo inne małe kształty, równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni dodatku. Są wzorzyste, ale nie rzucają się w oczy. Drugi z nietypowych, bardzo seksownych rajstop z pozoru wgląda na zwykły model, ale miejsce wokół uda na jednej albo dwóch nogach zdobi wzór podwiązki albo kokardka. Detal, który sprawia, że nosisz coś więcej niż banalne rajstopy - lepszy nastrój i większa pewność siebie gwarantowane, nawet wtedy, kiedy o uroczym zdobieniu wiesz tylko ty. Odważne trendy — zakolanówki Podobnie jak kozaki nad kolano, zakolanówki mają swoje grono zwolenników i przeciwników. Odsłonięty fragment ud przyciąga spojrzenia, ale nogi pozostają zakryte. Jak ogólnie wiadomo — klasycznych pończoch się nie pokazuje, ale takie sprytne rajstopy pomogą nam przemycić odrobinę bieliźnianego seksapilu do codziennych strojów. Można skorzystać z imitujących rajstop lub włożyć zakolanówki na cieńsze rajstopy. Zakolanówki w odpowiednim rozmiarze powinny sięgać kilka centymetrów nad kolano, a ich górna krawędź nie powinna się wpijać w udo. A może podkolanówki? Ubrania i dodatki "japan style" przywędrowały do nas z Dalekiego Wschodu i wprowadziły kilka ciekawych trendów. Mundurki, plisowane, kraciaste spódniczki oraz nieodzowne zakolanówki i podkolanówki kojarzą się z młodością i potrafią skutecznie dodać seksapilu. Należy go jednak umiejętnie dawkować, albo pozostawić do noszenia w domu - zapewnią przyjemny nastrój, ciepło i wygodę. Zakolanówki albo podkolanówki możesz włożyć np. do trapezowej sukienki albo sportowych ubrań w domu. Tajemnicza czerń Kryjące i ciemne rajstopy to sposób na elegancką stylizację jesienią, a także prosty trik, który wyszczupla i wysmukla nogi. Ciemne rajstopy do szpilek, kozaków lub botków w ciemnym kolorze zlewają się kolorystyczne, a my dzięki wyższym obcasom możemy cieszyć się efektem dłuższych nóg. Kobiety, które jesienią i zimą chodzą w spódnicach i sukienkach, chętnie sięgają po takie rajstopy. Dają ciepło, wizualnie wyszczuplają, a do tego są bardzo uniwersalne. Niestety, czasem nogi wyglądają w nich na masywne, a cała sylwetka prezentuje się niekorzystnie, bo czerń podkreśla zmęczenie, wiek i zmarszczki. Sięgaj po modele pół-kryjące, koniecznie matowe albo z delikatnym połyskiem - prezentują się wizualnie nieco lżej. Unikaj dzianinowych, o grubszym splocie i grubszej strukturze czy wyraźnej fakturze, choć takie rajstopy i dodatki pończosznicze świetnie sprawdzą się w domu... icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku