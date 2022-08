Odważna stylizacja Heidi Klum. Topmodelka pojawiła się w obcisłym gorsecie i skórze

Styl Heidi Klum

Na co dzień wybiera raczej to, co wygodne - jeansy typu slim lub skinny, bawełniane t-shirty, satynowe topy czy koszule uzupełnione sweterkami z dekoltem V. Gdy wybiera się jednak na ważne wyjście bądź czerwony dywan - lubi przyciągać uwagę innych. Wówczas nie ma sobie równych. Pojawia się w dopasowanych sukienkach, lekko odsłaniających ciało lub tych typu mini, odkrywających zgrabne nogi. Uzupełnia je elementami, takimi jak sztuczne futro lub biżuterią z kamieniami szlachetnymi - wyłącznie taką, którą widać już z daleka. Stawia na makijaż typu smokey eye lub kolorowe kreski eyelinerem. I wywołuje zachwyt, gdziekolwiek się nie pojawia. Czy trzeba pisać więcej? Heidi Klum to jedna z tych osób, której stylem powinniśmy się inspirować.