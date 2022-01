Odważne zdjęcie Emilii Komarnickiej-Klynstry. Jest na nim praktycznie nago

"Kochani, w drugim dniu wyzwania #wyrabiamynawykwdzięczności, by wzmocnić wczorajszą inspirację, przypominam poranną medytację wdzięczności, która powstała przy wyzwaniu #drużynamiłość (...) Każdego ranka dbam o taki czas. Nie zerkam od razu do telefonu, nie zalewam się bodźcami, nie zrywam 'na równe nogi' poganiana 'tym, co mam dzisiaj do zrobienia'. Staram się zatrzymać w bezruchu, bez myśl. Nawet na 1 minutę" (pis. oryg.) - napisała pod postem.