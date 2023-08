Odważnie, ale z klasą. Bołądź w sukience, która "oszukuje" wzrok

Czerń wieczorową porą

Nietrudno zauważyć, że w garderobie Olgi Bołądź dominuje czerń, od czasu do czasu rozświetlona bielą. To klasyczna i ponadczasowa kombinacja, którą wyróżnia idealna harmonia. Ale tym razem aktorka postanowiła oddać cześć najelegantszej z barw, dostojnej i ubóstwianej w świecie mody – czerni. Nie potrzebowała krzykliwych i rzucających się w oczy odcieni. Ubrana od stóp do głów w ulubiony odcień Coco Chanel, zawojowała scenę.