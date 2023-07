Włożyła skórzaną kurtkę. Ale to buty zwracają uwagę

Te buty nadają charakteru całej stylizacji

Aktorka zdecydowała się na obuwie, które w tym sezonie letnim bije rekordy popularności, ale generalnie nigdy nie wychodzi z mody. Mowa o kowbojkach, które wywodzą się z Dzikiego Zachodu i świetnie odnajdują się przede wszystkim w festiwalowych lookach i stylu boho. Lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by włożyć je do smart casualowej stylizacji na co dzień z jeansami, T-shirtem oraz marynarką. Bołądź postawiła na biały model z subtelnymi haftami.