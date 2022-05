Odwiedź największe wydarzenie dla fanów piękna w tym sezonie – Sephora Wonderland już w czerwcu!

Sephora Wonderland to 3 dni wypełnione kosmetycznymi inspiracjami i fantastyczną zabawą. Na 1600 m2 znajdzie się blisko 50 stref, a w każdej z nich czekać będą na ciebie eksperci marki, jak i nietuzinkowe instalacje i aranżacje, w których wykonasz niepowtarzalne zdjęcia. Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośniczki eksperymentowania w dziedzinie makijażu, jak i kobiety, które szukają pielęgnacyjnych perełek. W trakcie wydarzenia będziesz mogła również skorzystać z wyjątkowego sensorycznego doboru zapachu i wybrać perfumy skrojone na miarę. Wśród marek kosmetycznych, biorących udział w wydarzeniu znajdą się tak kultowe brandy jak Estee Lauder, Lancome, Fenty Beauty by Rihanna, Too Faced, Rare Beuaty, Olehenriksen, Fresh, Oio Lab i wiele innych.