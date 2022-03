Odwiedzili dom zielarki z "Rancza". Jest w opłakanym stanie

Serial "Ranczo" już dawno zniknął z anteny Telewizji Polskiej, lecz nadal jest żywy w pamięci jego wielbicieli. Choć ostatni odcinek wyemitowano w 2016 roku, to wielu widzów wciąż wraca wspomnieniami do ulubionych bohaterów i miejsc. Jednym z nich był domek babki zielarki. Tradycyjna drewniana chata ulokowana była na skraju wsi Wilkowyje. Jak dziś wygląda dom, w którym powstawały zdjęcia do serialu? Postanowiła to sprawdzić para youtuberów.