Odwodniona skóra twarzy. Jak rozpoznać objawy i jak skutecznie nawilżyć cerę?

Odwodnioną skórę czasami bardzo trudno rozpoznać, ponieważ jej objawy są podobne do alergii czy podrażnienia. Jeśli w porę nie zareagujesz, konsekwencje w przyszłości mogą być jeszcze gorsze. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób ratować odwonioną skórę, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Odwodniona skóra twarzy– jakie są objawy?

Nawilżona cera to podstawa, ale może się zdarzyć, że nawet skóra tłusta i mieszana nagle stanie się matowa, pozbawiona blasku czy chropowata. Jak rozpoznać odwodnioną skórę twarzy ?

Oczywiście to tylko niektóre z objawów, które towarzyszą odwodnieniu skóry. Również pojawienie się suchych skórek, pogłębianie zmarszczek – to kolejne przykłady mogące wystąpić przy tego typu problemie.

Odwodniona skóra twarzy – jakie są przyczyny?

Główną przyczyną odwodnionej skóry twarzy jest zwiększenie przeznaskórkowej utraty wody . Przy zdrowej cerze funkcjonuje naturalna bariera ochronna, czyli płaszcz hydrolipidowy. W przypadku jego uszkodzenia, woda zgromadzona w głębszych warstwach pojawia się w naskórku, skąd szybko odparowuje. Czynnikami prowadzącymi do niszczenia płaszcza ochronnego należą:

Jak się okazuje, posiadaczki cery tłustej są jeszcze bardziej narażone na uczucie ściągnięcia, pieczenie oraz łuszczenie naskórka. W końcu do pielęgnacji używają silnych substancji, które odtłuszczają cerę. To nieuchronnie prowadzi do odwodnienia skóry twarzy.