Odwzorowali ubrania księżnej Diany. Za ten sweter trzeba zapłacić krocie

Styl księżnej Diany

Swoimi ubraniami często wyrażała bunt, który się w niej rodził. Złość nie tylko przeciwko Karolowi, ale całej rodzinie królewskiej. Wyrazem przekory miała być na przykład mała czarna, którą księżna założyła na jedną z oficjalnych imprez. Suknia nie tylko była mocno dopasowana, ale również odsłaniała ramiona i dekolt, co nie było dobrze widziane dla osób z tak elitarnego grona. Równie często pokazywała się w sportowych stylizacjach, co było uważane za mało eleganckie, szczególnie ganione były jej sportowe buty czy krótkie spodenki odsłaniające kolana.

Jej styl przeszedł do historii, dlatego nic dziwnego, że dzisiaj wiele marek inspiruje się jej stylizacjami. Angielska marka Rownig Blazers odwzorował kultowy sweter księżnej. Czerwona, wełniana bluza o charakterystycznym wzorze w owcy niosła za sobą większy przekaz. Można zauważyć, że jedno ze zwierząt jest czarne, co może nawiązywać do wykluczenia, jakie czuła księżna. Ubranie niedawno pojawiło się w sklepie internetowym marki. Jest dostępne w dwóch krojach – męskim i damskim, a za tę przyjemność trzeba zapłacić około 1180 złotych.