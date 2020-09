W serialu pokażą księżną Dianę walczącą z bulimią. Książę William oburzony, a Harry ma umowę z Netflixem

W rolę księżnej Diany Spencer wcieli się młodziutka aktorka Emma Corrin. W krótkim zwiastunie nowej serii "The Crown" widzimy ją m.in. w sukni ślubnej czy wychodzącą przed wiwatujący tłum. Produkcja skupi się na początkach Lady Di w rodzinie królewskiej, jej małżeństwie z księciem Karolem czy problemach zdrowotnych. Nie jest tajemnicą, że Diana chorowała na bulimię. Jak dotąd jednak nikt nie zdecydował się pokazać, jak ją przechodziła. W serialu zobaczymy wszystko – również to, jak księżna wymiotowała.

Księżna Diana w serialu "The Crown"

Brytyjskie tabloidy podają, że takie przedstawienie zmarłej księżnej nie jest w smak księciu Williamowi i pozostałym Windsorom. Do sprawy inaczej może podchodzić Harry, który wraz z Meghan będzie produkować filmy dla Netflixa. Zarobią na tym grube miliony.

Według dziennikarzy to może być kolejny gwóźdź do trumny i tak popsutych relacji między braćmi. W rozmowie z "Metro" anonimowa osoba związana z dworem powiedziała, że William i inni członkowie rodziny królewskiej czują się nieswojo z myślą o odcinkach poświęconych Dianie. Bulimia jest dobrze udokumentowaną dolegliwością, z którą zmagała się od lat – ale zagłębianie się w zaburzenia odżywiania matki książąt w dramacie wyemitowanym dla ponad 190 milionów subskrybentów na całym świecie to niepokojąca perspektywa.