Odżywka, która daje efekt laminacji. Radzi sobie nawet z puchem na głowie

Włosy kręcone i farbowane mają tendencję do puszenia się i elektryzowania. Rozwiązaniem tego problemu może być laminacja, czyli pokrycie pasm mieszanką aminokwasów, która pod wpływem działania temperatury utwardza się we włosach. Pokrycie pasm kosmetykiem do laminacji powoduje, że włosy są odporne na działanie czynników zewnętrznych i uszkodzenia mechaniczne. Tworzy się na nich coś w rodzaju osłony – niemal jak przy laminowaniu papieru za pomocą folii ochronnej. Dzięki temu włosy stają się bardziej lśniące, gładkie i sypkie.