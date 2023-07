Ofelia promuje ekologię. "Na plan zdjęciowy dojeżdżam hulajnogą"

To, co pamiętam z domu i sama chciałabym kiedyś praktykować to własny kompostownik. Świetna sprawa! Obie moje siostry mają podobne do mojego podejście do tematu, bo dorastałyśmy w tym samym domu. Dla najmłodszej, Toli, pewnie rzeczy nie stanowią już w ogóle żadnej nowości, np. my musieliśmy się jednak nauczyć segregowania śmieci, a Tola urodziła się, kiedy to już była powszechna praktyka; można powiedzieć, że nie pamięta, że można było ich nie segregować.