Ogólnopolski i Warszawski Strajk Kobiet organizują protest samochodowy. "Robimy tę akcję jako ostrzeżenie"

Ogólnopolski strajk kobiet organizuje protest samochodowy

Co to jest ogólnopolski strajk kobiet?

Ogólnopolski Strajk Kobiet to oddolny, niezależny ruch społeczny. "Protestujemy i działamy na rzecz praw kobiet, demokracji, Polski dla wszystkich, mobilizując się w ponad 150 miastach w Polsce – 90 proc. z nich to miejscowości mniejsze niż 50 000 mieszkańców, co jest naszą największą siłą i dumą" – czytamy na stronie zgromadzenia.

Do najważniejszych postulatów "strajku" należą: utrzymanie standardów opieki okołoporodowej, dostęp do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji, dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowania in vitro, badań prenatalnych najnowszej generacji. Oraz: zagwarantowanie rzetelnej edukacji seksualnej, wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej, poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet.