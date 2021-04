Ogród dla dzieci – sprawdź najlepsze pomysły na zabawę w ogrodzie

Zabawa w ogrodzie to najlepszy sposób na spędzanie wiosennych i letnich dni! Dzieci kochają bawić się na podwórku – samodzielnie, z rodzicami czy z rówieśnikami. I bardzo dobrze – w końcu ruch i świeże powietrze to najlepsze, co można zafundować młodym organizmom. Urządzając ogród przy domu, w którym mieszkają również dzieci, pomyśl koniecznie o zorganizowaniu przestrzeni tylko dla nich! Co możesz zrobić, by dziecięca zabawa w ogrodzie stała się jeszcze ciekawsza?

Jak urządzić ogród przyjazny dla dzieci?

Ogród przyjazny dla dzieci powinien być przede wszystkim atrakcyjny dla samych maluchów, ale również urządzony tak, by stymulować i wspierać rozwój najmłodszych. Zabawa w ogrodzie powinna być również, a właściwie przede wszystkim, bezpieczna!

Przestrzeń dla dzieci dobrze zaplanować w takim miejscu, by była ona dobrze widoczna z tarasu czy kuchennego okna. Dzięki temu rodzic cały czas będzie miał na oku bawiące się dzieci. Dobrze też, by strefa zabaw nie znajdowała się tuż obok bramy wychodzącej na ruchliwą ulicę. Wszystkie zabawki i atrakcje, jakie wstawisz do ogrodu dla dzieci, powinny być certyfikowane i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa, niezależnie czy dotyczy konkretnego zabawki, czy zestawu mebli ogrodowych.

Czego nie może zabraknąć w ogrodzie dla dzieci?

Co widzisz, kiedy myślisz o ogrodzie dla dzieci? Pierwszą rzeczą, która kojarzy się z zabawą dzieci w ogrodzie, jest oczywiście piaskownica! Niby to tylko trochę piachu, a daje morze możliwości i pobudza wyobraźnię do kreatywnej zabawy. A jeśli piaskownica, to również koniecznie odpowiednie akcesoria. Wiaderko, łopatka, grabki, foremki, czyli wszystko to, co niezbędne do tworzenia fantazyjnych, piaskowych budowli. Dobrym rozwiązaniem mogą też być dziecięce huśtawki ogrodowe.

Ogród dla dzieci to również dające ogrom frajdy zjeżdżalnie, które przy okazji pozwalają najmłodszym wzmacniać mięśnie podczas wspinaczki na ich szczyt. Dla maluszków możesz wybrać niewielkie, bezpieczne plastikowe zjeżdżalnie, a dla starszych dzieciaków większe, bardziej wymagające konstrukcje, np. ślizgawki w komplecie z ogrodowym domkiem czy huśtawkami.

Pixabay Czego nie może zabraknąć w ogrodzie? Źródło: Pixabay

Huśtawka w ogrodzie dla dzieci – jaką wybrać?

Huśtanie i bujanie koi nerwy, uspokaja i wyzwala produkcję endorfin. Kochają je nie tylko dzieciaki, ale również dorośli – w końcu która z nas nie lubi pobujać się na hamaku lub krześle brazylijskim? Huśtawki świetnie wpływają również na kształtowanie prawidłowej postawy u najmłodszych. Jeśli zastanawiasz się, jak urządzić ogród, który będzie świetnym miejscem do zabawy dla dzieci, koniecznie pamiętaj o huśtawkach!

Dla maluszków najbezpieczniejsze są huśtawki kubełkowe, dające możliwość przypięcia dziecka pasami, co da pewność, że ruchliwy roczniak nie wypadnie z krzesełka podczas zabawy. Starsze dzieci z pewnością ucieszy popularna huśtawka bocianie gniazdo lub własnoręcznie zrobiona huśtawka z siedziskiem wykonanym ze starej opony. Starszaki docenią na pewno również tradycyjne huśtawki, np. te metalowe lub wykonane z dwóch sznurków i deski. Jeśli szukasz idealnej huśtawki dla swojego dziecka, przejrzyj Homebook.pl – z pewnością wybierzesz coś, co w 100% odpowiada Twoim wymaganiom.

Pixabay Jaką huśtawkę wybrać dla dzieci? Źródło: Pixabay

Trampolina – najlepszy sposób na zabawę w ogrodzie

Dzieciaki uwielbiają biegać, skakać i szaleć. Jeśli do swojego ogrodu wstawisz trampolinę, możesz być pewien, że najmłodsi będą zachwyceni. Kupując trampolinę dla dzieci, zwróć uwagę przede wszystkim na to, by była ona bezpieczna. Przede wszystkim trampolina przeznaczona dla dzieci powinna być otoczona siatką. Mata w trampolinie powinna być sprężysta i odpowiednio zabezpieczona przed rozdarciem.

Pamiętaj, że trampoliny o średnicy do 2 metrów przeznaczone są do użytku przez jedno dziecko. Jeśli w tym samym momencie na trampolinie będzie skakać dwoje dzieci lub więcej, wybierz tę o większej średnicy. Szeroki wybór trampolin, zarówno tych mniejszych, jak i większych, znajdziesz na Homebook.pl.

Pamiętaj, że na trampolinie nie powinny bawić się maluszki. Przyjmuje się, że dolna granica wieku, od której dziecko bezpiecznie może korzystać z trampoliny, to 3 lata.

Pixabay Jaką wybrać trampolinę dla dzieci? Źródło: Pixabay

Domek dla dzieci – pole do popisu dla kreatywności

Domek, mniejszy czy większy, to absolutny must have w każdym ogrodzie, w którym bawią się dzieci. Dla najmłodszych wystarczy niewielki domek – możesz wybrać taki wykonany z drewna lub bezpiecznego dla dzieci, kolorowego tworzywa sztucznego. Maluchy będą zachwycone!

Jeśli z ogrodu będą korzystać starsze dzieci, możesz zdecydować się na większą konstrukcję, składającą się z wielu elementów. Bardzo popularne są domki na podwyższeniu, które połączone są ze zjeżdżalnią, huśtawkami, a nawet piaskownicą. Takie budowle, bo tak już można je nazwać, tworzą w pełni funkcjonalny i dający dzieciakom ogromne możliwości przydomowy plac zabaw. Jeśli wybierzesz solidnie wykonaną, bezpieczną konstrukcję, np. taką zrobioną z drewna, możesz być pewna, że będzie służyła Wam przez długie lata.

Dobrze przemyślane i wykonane miejsce do zabawy dla dzieci przynosi wiele korzyści. Maluchy spędzają czas na świeżym powietrzu w ciekawy, rozwijający i stymulujący sposób, a rodzice, w czasie gdy dziecko doskonale się bawi, mają czas na chwilę oddechu, ciepłą kawę lub… szaloną zabawę wspólnie z dziećmi!

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.