OK boomer. Czy wiesz co oznacza coraz popularniejszy młodzieżowy slang?

OK boomer najczęściej kieruje się do osoby starszej w momencie, gdy chcemy zakończyć daną rozmowę lub dyskusję. Zazwyczaj chodzi o dialogi, gdy obie strony mają kompletnie odmienne zdanie na dany temat albo wówczas, gdy nastolatek jest zażenowany wypowiedzią dorosłego. Zwrot OK boomer przeszedł do codziennego języka młodzieży, praktycznie na całym świecie.

OK boomer – od czego się zaczęło?

OK boomer – czy to odpowiedź na konflikt pokoleń?

OK boomer to jak najbardziej przejaw wiecznego konfliktu pomiędzy pokoleniami, które różnią się podejściem do niektórych zagadnień. Wzajemne narzekanie na siebie kolejnych generacji sprzyja ciągłemu nawiązywaniu do rzekomo nieetycznego zachowania młodszego pokolenia, a to z kolei powoduje rewanż w postaci określania starszych mianem zacofanych i opornych na zmiany. OK boomer pojawia się także przy wielu aktualnych sprawach odnoszących się do całej ludzkości – zmiany klimatyczne bardziej interesują młodych ludzi, podczas gdy starsi traktują ją ze sceptycyzmem. Młodzi wyciągają szereg argumentów nawiązując tym samym do mediów społecznościowych, gdzie swoje stanowisko opisują celebryci i inne gwiazdy internetu. Millenialsi i pokolenie Z stawiają na pierwszym miejscu na korekcję nierówności społecznych, dlatego też ich odzew OK boomer okazuje się niezwykle trafny.