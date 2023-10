Okresowe badanie techniczne – o czym musisz pamiętać?

Na początku chciałbym uczulić każdą z Was – obowiązkowe, coroczne badanie techniczne samochodu (nazywane potocznie przeglądem) jest ważne z punktu widzenia prawnego, ale nie daje pewności, że Wasz samochód jest w nienagannym stanie. Na Stacjach Kontroli Pojazdów diagności sprawdzają elementy, których sprawność jest wymagana, aby samochód mógł zostać na kolejny rok dopuszczony do ruchu. Żeby jednak mieć pewność, że Wasze auto jest w doskonałej kondycji, należy regularnie odwiedzać też dobrej jakości serwis. Mechanicy zadbają o to, aby każda podróż z rodziną była bezpieczna i bezstresowa. Ale wróćmy do badania technicznego!