Okropne, co go spotkało. Teraz Rafał Brzozowski wskazał winnych

- Nie wiedziałem, o co chodzi, bo przecież to jest parodia. Widać było, że robię to dla śmiechu dla zabawy. (...) Gdyby to zrobił artysta kabaretowy, to byłoby to fantastyczne, ale w momencie kiedy, zaczynasz być utożsamiany z pewnym światopoglądem politycznym, to zaczyna się spirala i w tym momencie jak się pojawiło "The ride" to pierwsze co zrobili to — jedziemy z tym (hejtem - przyp. red.) - mówił.