Okrzyknięto ją "najpiękniejszą stewardessą na świecie". Poznajcie Szonję Gresę

Czasy, gdy stewardessy musiały spełniać wyśrubowane standardy i wyglądem co najmniej przypominać modelki, minęły. I dobrze – wszak w samolocie liczy się przede wszystkim podejście do pasażerów, zimna krew i znajomość procedur. Jednak Szonja Gresa udowadnia, że nic nie stoi na przeszkodzie, by te kompetencje szły w parze z oszałamiającym wyglądem.