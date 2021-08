Okrzyknięto ją "norweską Dianą". Mette-Marit nie ma jednak chlubnej przeszłości

W jej żyłach nie płynie błękitna krew. Była kelnerką związaną z dilerem kokainy, ma nieślubne dziecko. Los uśmiechnął się do Mette-Marit, gdy spotkała księcia Norwegii. Miłość przyszła szybko, a on zdecydował się ją kochać i opiekować jej dzieckiem. Choć nie była ulubienicą ludu, dziś jest porównywana do Lady Diany. Mette-Marit zmaga się jednak z ciężką chorobą.