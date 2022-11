Ola Domańska pobudza zmysły. Na szyję wybrała dzieło sztuki

Styl Oli Domańskiej - ponadczasowy i natchniony historią

Aleksandra Domańska to osobowość. Do mody podchodzi z dystansem i pełną odpowiedzialnością. Szafa gwiazdy bazuje przede wszystkim na rzeczach z drugiej ręki. Kolejna bluzka z syntetyku, która ląduje na górze śmieci przyczyniając się do degradacji planety? Nie, to kłóci się z jej zasadami. Na Instagramie aktorki można podejrzeć, jakie perełki udaje jej się znaleźć w second handach – koszule z jedwabiu, wełniane swetry, oryginalne jeansy czy ponadczasowe sukienki.