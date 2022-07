Partner zostawił Aleksandrę Domańską po porodzie. "Wstydziłam się"

Podobnie przeżywał to również ojciec dziecka, Tatu. - Spojrzałam na tatę Ariela i widzę, że jesteśmy on the same page. Miałam takie: "Ok, to co teraz?". Kilka godzin później, jak się obudziliśmy cali połamani, to on mówi: "Wiesz, nic nie czuję". A ja załamana w środku, że ja też nic nie czuję, a ktoś powinien czuć może za nas? - relacjonowała Domańska.