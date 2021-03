Ola Kwaśniewska ma powody do radości. Pochwaliła się wielkim sukcesem

Badach zaśpiewał piosenkę i wystąpił w teledysku promującym disneyowską produkcję w Polsce. Co więcej, autorką tekstu do polskiej wersji utworu jest jego żona, Aleksandra Kwaśniewska.

"Kochani! Wreszcie możemy podzielić się z Wami powyższym dziełem, stworzonym wspólnie z małżonkiem dla Disneya, a konkretnie do fenomenalnego filmu "Co w duszy gra", który miał mieć premierę zeszłej jesieni, ale pandemia postanowiła podszkolić nas z cierpliwości. Czy Wam się spodoba, ciut drżymy w obawie, lecz cieszymy się jak dzieci i puszymy jak pawie" - napisała kilka dni temu na Instagramie Ola.

I choć Polacy na premierę "Co w duszy gra" muszą jeszcze chwilę zaczekać, to na świecie film cieszy się już dużą popularnością i uznaniem, a dwa Złote Globy tylko to potwierdzają. Aleksandra Kwaśniewska poinformowała w mediach społecznościowych, że jest niezwykle dumna ze swojego męża, ale również z ich wspólnej pracy przy nagrodzonej bajce.

- Łałałiła! "Co w duszy gra" ze Złotym Globem za najlepszy film animowany. I za najlepszą muzykę. A tymczasem, w kraju nad Wisłą, odliczamy dni do premiery. Bardzo dziękujemy za cudowny odbiór piosenki. Serce rośnie – napisała szczęśliwa Ola.

To, że Badach jest utalentowanym wokalistą, wiadomo nie od dziś, ale kto by pomyślał, że Kwaśniewskiej tak dobrze idzie pisanie tekstów do piosenek? Fani Aleksandry są pod wrażeniem. W komentarzach na Instagramie nie brakuje pochwał: "Oluś ten tekst to mistrzostwo... Tylko do każdego odsłuchania potrzebne chusteczki. Wielkie gratulacje", "Piękni ludzie piszą piękne słowa", "Jakże wspaniała jest ta piosenka, genialny tekst", "Wykonanie klasa, a tekst poezja" - czytamy.