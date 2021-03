Małgorzata Rozenek przyznała się. Kto pomaga jej projektować ubrania?

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek-Majdan oficjalnie ogłosiła, nad jakim sekretnym projektem pracowała przez ostatnie miesiące. Wystartowała ze swoją nową odzieżową marką Mrs. Drama, która nomen omen, od razu wzbudziła sporo kontrowersji i napędziła kolejne "dramy" w świecie show-biznesu. Influencerka Aleksandra Żuraw zasugerowała, że kolekcja Rozenek jest łudząco podobna do tej, która znajduje się w jej sklepie. Małgorzata zaczęła się bronić, że wszystkie projekty spodni, koszulek czy też marynarek są jej autorstwa, ale dopiero teraz przyznała, że pewna osoba, doskonale znająca się na modzie i trendach, pomaga jej w procesie twórczym.

Okazuje się, że najstarszy syn Gosi, Stanisław, ma bardzo dużo do powiedzenia w firmie swojej mamy. Rozenek zdradziła to w czasie transmisji live na Instagramie z dziennikarzem Bartoszem Fetyszem.

"Bardzo dużą pomocą w Mrs. Dramie jest mój starszy syn Stanisław, który szycia i konstrukcji ubioru uczy się od 10 roku życia. Ma za sobą swoich kilka kolekcji. Ja rysuję, co chcę i jak chcę, i dlaczego, w jakim kolorze, szukamy najlepszej tkaniny i proszę o uczycie czterech rodzajów różnej tkaniny, żeby zobaczyć, jak to się zachowuje, gdzie powinny być kieszenie itp. Moja firma powstała po to, żeby ubierać kobiety klasyczne i żeby te ciuchy były ładne i ponadczasowe" - wyznała Małgorzata.