Ola Szwed jest w drugiej ciąży. Aktorka przyznaje, że pandemia temu nie sprzyja

"W tej chwili już absolutnie bosko. Każda ciąża jest zupełnie inna. My ją inaczej znosimy. Mój organizm jest już kapeczkę starszy, niż był te prawie 7 lat temu. Ja byłam też na to przygotowana, natomiast przyznam, że nie przypuszczałam, że różnice potrafią być w pewnych kwestiach tak drastyczne. To jest kwestia bardzo indywidualnych naszych odczuć, miejsca w życiu, w którym jesteśmy, tego, co się dzieje dookoła. Czas pandemii jest dziwnym czasem, a na chodzenie w ciąży to już w ogóle. Dostrzegam pewne różnice. Natomiast to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju gradacja, że tamto było lepsze czy gorsze. Jest inaczej" - powiedziała w rozmowie z serwisem jastrzabpost.pl.