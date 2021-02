Królowa Elżbieta II zakazała używania słowa "ciąża". Powód jest zaskakujący

Ukrywała wszystkie ciąże

Panująca od 1837 roku monarchini bardzo źle znosiła ciąże i nie wyobrażała sobie, by karmić dzieci piersią. Twierdziła, że czynność ta "uwłacza godności inteligentnej kobiety". Nie przeszkodziło jej to w urodzeniu aż dziewięciorga potomków, a przy ósmym porodzie zażądała… znieczulenia chloroformowego.

Co zamiast "ciąży"?

Co ciekawe, słowa "ciąża" próżno szukać w oficjalnych oświadczeniach wydawanych przez rzeczników rodziny królewskiej. Wygląda więc na to, że krewni Elżbiety II pokornie stosują się do jej wytycznych. W anonsach przeczytać możemy co najwyżej, że para "spodziewa się dziecka".