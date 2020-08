Ola Żebrowska szykuje się do szpitala. Pokazała, co ma w torbie

Ola Żebrowska - poród

Rozwiązanie ma mieć miejsce już w tym tygodniu, dlatego Żebrowska spakowała rzeczy, które zabierze ze sobą do szpitala. Tak się złożyło, że zdecydowana większość to ubrania z metką "Francis&Henry" , czyli rzeczy marki samej zainteresowanej.

Żebrowska przyznała, że zdecydowała się stworzyć markę pod wpływem własnych doświadczeń. Gdy jechała pierwszy raz na poród, to spakowała do torby stary dres i koszulkę męża. Zirytowało ją, że nie ma fajnych ubrań dla siebie i wtedy stwierdziła, że pora to zmienić. Dzisiaj gwiazda nie musi się już tym martwić i dumnie pokazuje szpitalną wyprawkę z rzeczami swojej marki. "Pierwszy raz z moimi własnymi ciuchami" - podkreśliła.