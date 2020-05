Olejek arnikowy. Jak go stosować w pielęgnacji? Poznaj niezwykłe właściwości olejku

Olejek arnikowy – w jaki sposób działa?

Olejek arnikowy – jak stosować na skórę?

Pamiętaj, aby nigdy nie stosować oleju arnikowego bezpośrednio na skórze. Najlepiej wymieszać kilka kropli z innym naturalnym olejem albo dodać do kremu czy innego kosmetyku do pielęgnacji. W czystej postaci olejek z arniki górskiej jest bardzo silny i może powodować skutki uboczne (np. w postaci wysypki). Nie stosuj go na uszkodzoną skórę, otwarte rany, podrażnioną i zaczerwienioną skórę. Jeśli chcesz stworzyć z olejku środek na siniaki, zmieszaj go z olejem z pestek winogron lub migdałowym w proporcji 3:7.