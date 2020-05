Olejek marchewkowy. Jak go stosować na ciało i twarz? Będziesz zaskoczona efektami

Olejek marchewkowy jest bogaty w witaminy B, C, E, D, beta-karoten oraz składniki mineralne. Stanowi również doskonałe źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. Często spotkasz olejek marchewkowy w składzie kosmetyków do opalania. Doskonale poradzi sobie także jako preparat do olejowania włosów.