Olejek z drzewa sandałowego. Jakie posiada właściwości i jak go stosować? Poznaj uniwersalne remedium

Olejek z drzewa sandałowego – najważniejsze działania i właściwości

Jak już zostało wspomniane powyżej, olejek z drzewa sandałowego działa przeciwzapalnie, ale to niejedyna jego właściwość. Przede wszystkim olejek ten sprawdza się antyseptycznie i antybakteryjnie, co oznacza, że może być stosowany zarówno w kosmetyce, jak i medycynie. Wachlarz działania olejku z drzewa sandałowego obejmuje m.in.:

Olejek z drzewa sandałowego – jak stosować go na blizny?

Olejek z drzewa sandałowego – jak stosować go na twarz?

Jak już wiesz, olejek z drzewa sandałowego opóźnia proces starzenia się skóry, a także zapobiega powstawaniu zmarszczek, ujędrnia i wygładza. Doskonale sprawdzi się przy cerze dojrzałej, ale także przy trądzikowej i problematycznej. Świetnie ukoi i zregeneruje skórę, natomiast działając ściągająco nie spowoduje zatkania porów. Jeśli chcesz zastosować olejek sandałowy na twarz, najlepiej zrób to po stonizowaniu oraz przed nałożeniem kremu. Nigdy jednak nie stosuj go samodzielnie – połącz go z innym olejkiem. Doskonale wpisuje się w wieczorny rytuał pielęgnacyjny, ale jeśli nie przepadasz za tłustą konsystencją, dodaj kilka kropli olejku z drzewa sandałowego do ulubionego kremu.