Olejnik szaleje na wakacjach. Jej dziergany komplet jest hitem

Wszystko wskazuje na to, że Monika Olejnik od dwóch tygodni bawi się we Włoszech, co skrzętnie relacjonuje na Instagramie. Teraz podzieliła się z fanami nagraniem znad wzburzonego morza. Dziennikarka miała na sobie dziergany, kolorowy komplet, o jakim marzy każda fashionistka.