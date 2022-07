Olejowanie – sposób na piękne i zdrowe włosy

Jest kilka metod olejowania. Najczęściej praktykowana jest aplikacja oleju "na sucho", czyli na nieumyte włosy. Jest świetna na początek, nie wymaga też dużo czasu. Łatwiejsza jest też aplikacja, bo na suchych włosach widać, gdzie olej został już nałożony. Trzeba jednak pamiętać, by włosy nie były zbyt przetłuszczone i obciążone produktami do stylizacji, gdyż znacząco utrudnia to olejkom dotarcie do łuski włosa.