Olga Frycz pokazała zdjęcie córki na tle rajskiej plaży. Z ust fanki padło niewygodne pytanie

Olga Frycz wraz z córeczką odpoczywa na wakacjach w Tajlandii. Aktorka pochwaliła się zdjęciem z plaży. Uwagę fanów przykuł jeden element.

"Czemu tak ukrywasz zdjęciu to dziecko?" – skomentowała zdjęcie. Olga Frycz postanowiła zapoznać się ze zdjęciami publikowanymi przez obserwatorkę i również postanowiła je skomentować.

"Zamiast żyć cudzym życiem i żądzą podglądania innych, może dodaj barw i ciekawości własnemu życiu?", "Dlaczego to panią interesuje? Każda mama robi to, co uważa za słuszne dla swojego dziecka" – komentowali fani.