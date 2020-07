Olga Kalicka o wyborach prezydenckich 2020. Zasugerowała, na kogo zagłosuje w II turze

"Do wyborów prezydenckich pozostał tydzień. Niech to będzie tydzień refleksji... czy chcę dalej żyć w kraju, który nie szanuje uczuć moich najbliższych? Czy kultura, którą tworzę, ma być wciąż na ostatnim miejscu? Lubię zmiany, bo to one inspirują i sprawiają, że możemy wciąż iść do przodu i się rozwijać" – napisała Olga Kalicka na swoim profilu na Instagramie, dając do zrozumienia, że zagłosuje przeciw obecnemu prezydentowi.