Olga Kalicka obsypana kwiatami od stóp do głów. Ta sukienka będzie hitem?

Wiele kobiet marzy o weselu właśnie na wiosnę, kiedy temperatury pozwalają m.in. na przygotowanie imprezy w ogrodzie. W takim przypadku goście mają większe pole do popisu, gdy mowa o przygotowaniu stylizacji. W okresie wiosenno-letnim świetnie się sprawdzą oryginalne połączenia kolorystyczne, miks wzorów oraz nietypowe połączenia tkanin.

Olga Kalicka to nie tylko aktorka, lecz także założycielka marki modowej. Sukienka maxi, w której pojawiła się niedawno na weselu, to projekt właśnie wprost z tego atelier. Celebrytka postawiła na odważne i robiące ogromne wrażenie połączenie kolorystyczne. Print czerwonych kwiatów na fioletoworóżowym tle zrobił robotę!

Uroku i lekkości nadaje też długie boczne rozcięcie, równoważąc w ten sposób lekko bufiaste rękawy. Do kreacji Kalicka dopasowała kolorystycznie szpilki z odkrytą piętą. Uwagę zwraca niebanalne wiązanie obuwia - sznureczki zawiązywane wokół kostki dodają do całej stylizacji nutę nonszalancji.

