Olga Kalicka przeszła metamorfozę. Fryzura z grzywką będzie hitem jesieni 2020

Olga Kalicka na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się nową fryzurą. Chociaż nie jest do niej do końca przekonana, to internauci byli zachwyceni i porównywali ją do kultowej postaci z serialu. Nie da się jednak ukryć, że grzywka jest hitem jesieni 2020 i decyduje się na nią coraz więcej gwiazd.

Olga Kalicka w najmodniejszej fryzurze na jesień 2020 (ONS)