Olivia Newton-John uhonorowana przez królową Elżbietę Olivia Newton-John znalazła się na liście gwiazd uhonorowanych szlacheckim tytułem przez królową Elżbietę. Doroczny zwyczaj ma na celu wyróżnić celebrytów, artystów, dziennikarzy, którzy działają społecznie. Gwiazda "Grease" od lat pomaga chorym na raka. Olivia Newton-John po raz trzeci walczy z rakiem (Getty Images) Jak co roku królowa Elżbieta ogłasza listę osób uhonorowanych tytułem szlacheckim w podziękowaniu dla ich zasług społecznych, działalności artystycznej, naukowej, dziennikarskiej. Panowie otrzymują tytuł "sir", zaś panie przed nazwiskiem wstawiają "dame". Dlatego od dziś, gdy mówimy o aktorce, która w 1978 roku wcieliła się w rolę Sandy w kultowym musicalu "Grease", należy tytułować ją dame Olivia Newton-John. Czym zasłużyła sobie na wyróżnienie przez angielską królową? Gwiazda "Grease" Olivia Newton-John walczy z rakiem Aktorka od 25 lat działa na rzecz profilaktyki nowotworów. Wspiera też pacjentów, którzy walczą z chorobą, bo sama po raz trzeci zmaga się z rakiem. Pierwszy raz zachorowała w 1993 roku. Przeszła chemioterapię i częściową mastektomię. Następnie choroba powróciła w 2013 i 2017 roku. Aktorka walczy z nią nadal. Newton-John najwięcej czasu spędza w Australii, do której przeprowadziła się jako sześciolatka. To tam, w Melbourne, działają dwie założone przez nią organizacje: Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Institute. Pierwsza z nich to placówka, w której pacjenci przechodzą kompleksowe leczenie: oprócz standardowych metod walki z rakiem są pod opieką psychologów, psychiatrów i ekspertów, którzy dbają nie tylko o ciało, ale także umysł. Druga placówka prowadzi badania nad lekarstwem na raka. Wnuczka noblisty Charytatywna i naukowa działalność to standard w rodzinie Olivii, która jest wnuczką noblisty, Maxa Borna. Z kolei jej ojciec, dawny oficer MI5, był wykładowcą na uniwersytecie w Melbourne. Zanim Olivia została gwiazdą ekranu, u boku Johna Travolty, była piosenkarką. Startowała w Eurowizji, miała na swoim koncie parę hitów i do tej pory sprzedała 100 milionów płyt! Olivia Newton-John nadal śpiewa i koncertuje. Gościnnie pojawia się w programach telewizyjnych i skupia się na działalności charytatywnej. "Jestem bardzo podekscytowana, zaszczycona i wdzięczna tak, że brak mi słów, iż zostałam zaliczona do tak szacownego grona kobiet, które otrzymały tę wyjątkową nagrodę przede mną. Jestem dumna z moich brytyjskich korzeni i bardzo wdzięczna, że zostałam tak wyróżniona" – skomentowała, gdy dotarła do niej wieść o odznaczeniu. Oprócz Olivii Newton-John, na tegorocznej liście wyróżnionych są: Sam Mendes, Steve McQueen, Wendy Craig, Floella Benjamin.