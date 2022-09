Oliwia Bieniuk nie kryła wzruszenia. Ten widok ją rozczulił

Oliwia Bieniuk stawia na szczerość i otwartość wobec swoich fanów. Od czasu do czasu córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka opowiada, co ciekawego wydarzyło się w jej życiu. Niedawno przyznała, że prawie popłakała się ze wzruszenia w miejscu publicznym. Wszystko przez to, co zobaczyła - w takich sytuacjach serce mięknie!