Oliwia Bieniuk wspomina relacje z matką. "Surowo mnie wychowywała"

Oliwia Bieniuk wspomina dzieciństwo

- Mama była tą osobą, która surowo mnie wychowywała, a tata był taką osobą, która jak się kłóciłyśmy, to mówił: "Przestańcie dziewczyny, to nie ma sensu". To był taki nasz mediator. Moja mam była bardzo pedantyczna, lubiła sprzątać i bardzo mocno nas wychowywała - wspominała w rozmowie z dziennikarką "Dzień dobry TVN".