Córka Przybylskiej udostępniła zdjęcie. To test ciążowy

Oliwia Bieniuk usamodzielniła się. 20-latka rozpoczęła studia na wydziale aktorskim, co wiązało się z wyprowadzką z rodzinnego domu. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka coraz częściej odnosi się publicznie do różnych spraw, komentując je m.in. na Instagramie. Ostatni, z początku zaskakujący wpis pokazuje, jaki stosunek młoda celebrytka ma tego, co ostatnimi czasy głosi Jarosław Kaczyński.