Siostra Anny Przybylskiej o przeprowadzce Oliwii Bieniuk do Warszawy. "Będzie potrzebowała pomocy"

Oliwia Bieniuk o rozpoznawalności i studiach aktorskich na prestiżowej uczelni

– Dostałam się do Warszawskiej Szkoły Filmowej pana Bogusława Lindy. Teraz mam pierwsze zajęcia, na razie jest fajnie, ale wiadomo, jak to studia – są wzloty i upadki – więc nie chcę zapeszać. Mam bardzo fajną grupę na studiach i nie czuję się nieswojo, więc to jest dla mnie bardzo duży plus, bo tego się obawiałam. (…) W szkole to czasami nie jest na plus, że ma się znane nazwisko. Wiadomo, że w większości sytuacji jest to korzystne, aczkolwiek w szkole wymagają więcej od takiej osoby, ale na razie tego nie odczułam i mam nadzieję, że tak zostanie – wyznała Oliwia Bieniuk.