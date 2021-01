Oni też chcą się szczepić poza kolejką. "Niepełnosprawni powinni być priorytetem"

Przypomnijmy, że w etapie zerowym preparat przeciwko koronawirusowi mają przyjąć przede wszystkim pracownicy: sektora ochrony zdrowia, DPS-ów, MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. 3 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że do tej grupy zostają włączeni również rodzice wcześniaków, by bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach.

I choć początkowo Polakom nie spieszyło się z zaszczepieniem i nie kwestionując wytycznych ministerstwa, byli gotowi cierpliwie czekać na swoją kolej, to teraz nie chcą już pokornie odliczać dni do przyjęcia swojej dawki. Zadają pytania, dlaczego zostali pominięci, bo uważają, że oni też powinni być traktowani przez rząd priorytetowo.

Zapomnieli o niepełnosprawnych

– Wysłałam w tej sprawie już dwie interpelacje do rządu. Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy nie mają przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki, powinni być traktowani przez rząd priorytetowo i należy takie osoby szczepić w pierwszej kolejności – podkreśla Iwona Hartwich.

Posłanka przyznaje, że codziennie otrzymuje wiele wiadomości od rodziców, którzy tak jak ona, są zbulwersowani zaistniałą sytuacją – Piszą do mnie ludzie z całej Polski, że kolejny raz nasze środowisko zostało pominięte i to w tak ważnej kwestii. Co ma zrobić osoba niepełnosprawna, jeśli przez koronawirusa straci swojego opiekuna, często jedyną osobę, która się nią zajmuje? Nikt nie jest nam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że jest to bardzo duże przeoczenie ze strony rządzących. Mówią ciągle o seniorach, a ja zastanawiam się, kiedy zaczną mówić o niepełnosprawnych… – ubolewa Hartwich.