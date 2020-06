WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 3 godziny temu ONLYBIO Z WŁASNĄ STACJĄ DO NAPEŁNIANIA BUTELEK W DROGERII ROSSMANN 15 czerwca w drogerii Rossmann w łódzkiej Manufakturze marka OnlyBio otworzyła pierwszą w Polsce automatyczną i jedyną na świecie z tak zaawansowaną automatyką i autorskim systemem dezynfekcji stację refill. Klienci mogą skorzystać ze specjalnych automatów do napełniania butelek wielorazowego użytku naturalnymi kosmetykami ONLYBIO i środkami czystości ONLYECO. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa OnlyBio Stacja refill ma przede wszystkim za zadanie minimalizację ilości zużytego plastiku, korzystanie na co dzień z bezpiecznych produktów, a przede wszystkim przekonanie do ekologicznego stylu życia. Obsługa refill stacji jest bardzo prosta, wystarczy na ekranie wybrać swój ulubiony produkt, przy pierwszym zakupie dodać butelkę, na monitorze pokaże się numer stanowiska, w którym zostanie napełniona butelka. Należy wybrać opakowanie szklane lub z recyklingu, przykleić na nią etykietę, a następnie postawić butelkę na wskazanym numerze stanowiska i wcisnąć przycisk start. Na ekranie przy stanowisku pojawi się komunikat o zakończeniu dozowania. Przy kasie należy zeskanować kod kreskowy etykiety oraz kod kresowy butelki. Za drugim razem, jak przyjdziemy ze swoją butelką, skanujemy tylko i wyłącznie kod kreskowy z etykiety. Pamiętajmy, że nie mamy planety B i pierwsza w Polsce automatyczna stacja refill, to nasz wspólny wielki gest dla Ziemi.- mówi Marcin Pawlikowski prezes zarządu OnlyBio.life To kolejna proekologiczna akcja tej polskiej firmy, mająca na celu ograniczenie zużycia opakowań, a w efekcie „zieloną rewolucję” w trosce o dobro Planety. Jakie produkty ONLYBIO będzie można uzupełnić ze stacji? Dostępne w stacji refill będą naturalne, ekologiczne produkty, posiadające certyfikat ECOCERT: szampony do włosów, żele pod prysznic, mydło w płynie, płyn do prania tkanin, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń. Przyłącz się do ratowania planety z ONLYBIO! OnlyBio.life to polska firma produkująca naturalne kosmetyki i środki do pielęgnacji domu oparte na innowacyjnym opatentowanym składniku z rzepaku- myjącej biosurfaktynie i nawilżającym lewanie. Pierwsza marka kosmetyczna z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Filozofia marki to 3 x 100%, która nieustannie określa kierunek działań. Jej założeniem jest tworzenie produktów w 100% naturalnych, zapakowanych w 100% ekologiczne opakowania oraz produkowanych w 100% nowoczesnej, zielonej fabryce. Kosmetyki i środki czystości są naturalne, w 100% bezpieczne, produkowane w ekologicznej fabryce, przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Biodegradowalne oraz w 100% wegańskie, co potwierdza certyfikat Vegan Society. Naturalne i ekologiczne pochodzenie, poświadcza certyfikat EcoCert. Kosmetyki hipoalergiczne otrzymały certyfikat Astma-Allergy Denmark, co oznacza, że wszystkie składniki są przebadane i nie zawierają żadnych alergenów. Dlatego też produkty marki OnlyBio.life są w 100% przyjazne skórze i przebadane dermatologicznie. Doskonale ją pielęgnują, nie uczulają, przeznaczone są do skóry wrażliwej jak i alergicznej. Są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne i to nawet dla najmłodszych domowników czy też zwierząt. Materiały prasowe Informacja prasowa OnlyBio Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze