OOPAWELEC PREMIERUJE: Cutler and Gross - niszowa marka, która zachwyca precyzyjnością

Jedną z takich marek jest Cutler and Gross - brand dla indywidualistów, gdzie każdy model, dzięki ręcznej produkcji, wyróżnia się drobnymi detalami. Choć ich oprawy nie zawsze są rozpoznawalne, osoby, które noszą okulary Cutler and Gross od razu przyciągają uwagę. Pamela Pawelec, założycielka salonu OOPAWELEC, przedstawiła tę wyjątkową markę jako ekspertka w dziedzinie okularów słonecznych. "Brakowało w moim portfolio marki, która odpowie na potrzeby osób, które cenią indywidualizm w okularach połączony z jakością i minimalizmem w najlepszym wydaniu. Cutler & Gross to ręcznie wykonywane okulary, które nie krzyczą mocnym logo. Uwagę przyciąga wykonanie i detale" - mówi.

Cutler and Gross, marka zrodzona z przyjaźni dwóch wizjonerskich optyków w 1969 roku, to połączenie gustu z techniką. Ich oprawki, które na nowo definiują modę, przyciągają uwagę wszystkich, którzy coś znaczą w dzisiejszej popkulturze - artystów, gwiazd rocka i członków rodziny królewskiej. Cutler and Gross to marka dla osób, które chcą, aby okulary stały się integralną częścią ich wyjątkowego wizerunku. Nie ma więc nic dziwnego, że noszą je takie ikony jak Sam Smith, Bill Nighy, Oscar Isaac, Anna Taylor Joy i Daniel Craig, oraz Róisín Murphy. Wykorzystując włoskie rzemiosło, każda z nich opowiada historię drobiazgowych detali i bezgranicznej pasji, transformując twarze i definiując pokolenia.

JAKOŚĆ WIZYTÓWKĄ MARKI

Od pierwszego sklepu do dziś, Cutler and Gross pozostaje synonimem niezrównanej jakości i ponadczasowego wzornictwa, kształtując przyszłość okularów z każdą oprawą. Założyciele marki nie tylko produkowali okulary - byli architektami optycznymi, którzy dążyli do stworzenia produktu tak kultowego, że żadne zewnętrzne logo ani mocny branding nie były potrzebne. Dziś produkcja odbywa się we Włoszech, w otoczeniu majestatycznych Dolomitów, gdzie każda oprawka przechodzi przez metodyczną obróbkę poprzez 42 odrębne procedury, zapewniając doskonałość, która przetrwa próbę czasu.

LESS IS MORE

W okularach Cutler and Gross gdzie precyzja ręcznego wykonania spotyka się z surowym pięknem zasady "mniej znaczy więcej". Każda para opowiada unikalną historię poprzez drobne niedoskonałości i proste, surowe krawędzie, które dodają charakteru. Wykorzystując zawiasy zabezpieczone odsłoniętymi szpilkami, okulary Cutler and Gross łączą funkcjonalność z designem. Nie ma tu dwóch identycznych oprawek, dzięki czemu każda para emanuje niepowtarzalnym charakterem. Wykonane w procesie 24-godzinnego bębnowania w drewnianych beczkach, oprawki zachwycają czystymi, zdefiniowanymi krawędziami, podczas gdy premium soczewki gwarantują niespotykaną przejrzystość.

To marka, której wyjątkowe DNA stanowi o jej unikalnym charakterze. To gwarancja jakości i precyzji w każdym detalu. Teraz dzięki pojawieniu się Cutler and Gross w selekcji OOPAWELEC, polscy fascynaci mody okularowej mogą bliżej poznać tę markę.

Materiał sponsorowany przez PAWELEC